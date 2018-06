Plasschaert pakt goud in WB-finale 11 juni 2018

ZEILEN

Emma Plasschaert heeft gisteren de gouden medaille in de Laser Radial-klasse op de Wereldbekerfinale in Marseille veroverd. De Oostendse werd zevende in de medaillerace en dat was voldoende om de eindzege te pakken. Het is haar eerste Wereldbekerzege.

HLN