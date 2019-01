Plasschaert met nieuwe coach in Miami 29 januari 2019

Zeilen

In Miami is zeilster Emma Plasschaert (25) vandaag aan de tweede manche van de Wereldbeker toe. De Oostendse greep in september 2018 brons tijdens de eerste manche in het Japanse Enoshima in de Laser Radiaal. Vorig jaar stond Plasschaert ook op het podium in Miami (zilver). Het bleek de voorbode van een uitzonderlijk jaar: Plasschaert won brons op het EK en goud op het WK.

