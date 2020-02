Exclusief voor abonnees Plasschaert klimt naar tweede plaats op WK Laser Radial 27 februari 2020

Emma Plasschaert heeft een uitstekende zaak gedaan op de vierde competitiedag van het WK Laser Radial in het Australische Sandringham nabij Melbourne. De Oostendse wipte van de vierde naar de tweede plaats. Plasschaert won in de gele groep de eerste race, werd derde in de tweede en achtste in de derde. Na zes regatta's (het minste resultaat valt weg) moet de wereldkampioene van 2018 in het klassement alleen de Nederlandse olympisch kampioene Marit Bouwmeester voor zich dulden. Die won gisteren haar drie races in de blauwe groep en leidt met 7 punten voor Plasschaert (17 punten) en de Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom (18 punten). Het WK duurt nog tot morgen.

