Exclusief voor abonnees Plasschaert heerst op olympisch water (bis) 02 september 2019

00u00 0

Nadat Emma Plasschaert (25) al het Test Event op het olympische water van Enoshima op haar naam schreef, domineerde ze nu ook de eerste WB-manche van het seizoen in de Laser Radiaal-klasse in de baai van het Japanse eiland. Net als tijdens het Test Event stond er gisteren niet voldoende wind voor de Medal Race. De wereldkampioene van 2018 stond na tien regatta's aan de leiding en door de annulering van de finale veranderde er niets meer aan het klassement. Met 54 punten bleef Plasschaert de Deense Rindom (57 ptn) en de Britse Young (64 ptn) voor. Enoshima vormt in de zomer van 2020 het decor voor de olympische race. (VH)