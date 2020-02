Exclusief voor abonnees Plasschaert heeft top drie in vizier op WK zeilen 26 februari 2020

Emma Plasschaert blijft progressie maken op het WK Laser Radial in het Australische Sandringham nabij Melbourne. De Oostendse wipte op de derde wedstrijd van de zesde naar de vierde plaats. Plasschaert eindigde in regatta drie van de blauwe groep als derde na de Nederlandse olympisch kampioene Marit Bouwmeester en de Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom. In het klassement moet de wereldkampioene van 2018 met 14 punten alleen Rindom (6 ptn), Bouwmeester (7 ptn) en de Zwitserse Maud Jayet (9 ptn) voor zich dulden. In de competitie bij de mannen, waar Laser Radial geen olympische klasse is, eindigde titelverdediger Simon De Gendt gisteren als zestiende in de derde regatta. Hij steeg in het klassement van de 33ste naar de 27ste plaats met 86 punten. Jan Heuninck kwam als 31ste over de streep. Hij wipte van 24 naar 22 met 76 punten. De leiding blijft in handen van de Rus Daniil Krutskikh. Het WK duurt nog tot vrijdag. Al drie dagen op rij kon slechts een van de twee geplande regatta's worden afgewerkt.

