Plasschaert 17de na één regatta 24 februari 2020

ZEILEN

De eerste regatta op het WK Laser Radial is geen onverdeeld succes geworden voor Emma Plasschaert. Onze landgenote eindigde in Melbourne op een gedeelde17de plaats. In 2018 werd ze wereldkampioene, vorig jaar viel ze net naast het podium. Plasschaert heeft nog tijd om haar situatie te verbeteren, want het WK Laser Radial duurt nog tot vrijdag. De 26-jarige Oostendse mikt in Australië op een medaille. Bij de mannen staat Jan Heuninck na één regatta 20ste. Titelverdediger Simon De Gendt is 28ste. (DMM)