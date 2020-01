Exclusief voor abonnees Plantactie op Oude Spoorwegberm: 3.250 struiken moeten de grond in 08 januari 2020

Het gemeentebestuur en Natuurpunt organiseren op zondag 12 januari een grote struikenaanplant op de heraangelegde Oude Spoorwegberm. Wie een handje wil komen toesteken, is meer dan welkom. Er moeten in totaal 3.250 struiken de grond in.

