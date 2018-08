Plantaardige 'Coca-Cola' 25 augustus 2018

Nu op steeds meer scholen frisdrank verboden wordt, zoekt Coca-Cola natuurlijk alternatieven en met het toch wat vreemd bekkende AdeZ heeft het zowaar een eerste plantaardige drankje ontwikkeld. Of beter: drie. Eentje op basis van amandeldrank (met mango en passievrucht), eentje van haverdrank (met aardbei en banaan) én nog eentje van kokosdrank (met zwarte bessen, aardbeien en frambozen). Hoewel lactosevrij en zonder toegevoegde suikers blijft er wel nog een niet onaardige 15 gram suiker in elk flesje van 25 cl zitten. Alleen het kokosdrankje klokt af op 10 gram. Prijs per flesje AdeZ: 1,49 euro bij Carrefour. (StV)

HLN