Plant schreeuwt (maar u hoort het niet) 14 december 2019

00u00 0

Planten zijn tot veel meer in staat dan wij denken. Zo kwamen we er enkele weken geleden achter dat ze stress krijgen als het regent. Maar ze kunnen blijkbaar ook schreeuwen, al zal u dat niet met eigen oren kunnen horen. Áls ze het doen, is dat ultrasoon, met een frequentie die tussen de 20 en 100 kilohertz ligt. Onderzoekers plaatsten microfoons naast tomatenplanten die ze lieten uitdrogen of hun stengel doorknipten. Het resultaat? De plant 'riep' maar liefst gemiddeld 35 keer per uur bij te weinig water, en 25 keer als er een stengel werd doorgeknipt. Gebeurde er niets, dan maakte de plant maximaal één keer per uur geluid en vaak zelfs niet. Ook ontwikkelden ze een systeem dat kan herkennen welke soort stress ze ervaren, op basis van dat geluid.

