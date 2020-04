Exclusief voor abonnees Plant een boom voor een coronaheld 17 april 2020

Naast het dagelijkse applaus voor onze coronahelden, elke avond om acht uur, kunnen we onze zorgverleners, supermarktbedienden of de buurvrouw die boodschappen doet ook een blijvend eerbetoon geven. Voor 5 euro plant je immers een monument dat groeit en leeft: een boom in een bos. Meteen na de lancering van heldenbos.be hadden gistermiddag al bijna 500 burgers een boom geplant. Op dit virtuele platform kan je ook een boodschap achterlaten voor je coronaheld. Eens de lockdown is afgelopen en de bomen wat gegroeid zijn, kunnen mensen ook een wandeling maken in het Heldenbos. De bomen zullen in eerste instantie geplant worden in Moerbeke, waar het Heldenbos een onderdeel wordt van het Wullebos. Het zal het hele jaar vrij toegankelijk zijn voor alle bezoekers. De initiatiefnemers zouden graag één Heldenbos per provincie realiseren. Hiervoor kijken ze naar de Vlaamse overheid.

