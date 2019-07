Exclusief voor abonnees Plannen voor gecontroleerd overstromingsgebied 23 juli 2019

De provincie maakt in samenwerking met de gemeente een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor een gecontroleerd overstromingsgebied aan de Blekerijbeek. Daarbij worden stukjes landbouwgrond gebruikt langs de Arthur Coussenstraat. "Er moet namelijk een berm worden aangelegd in landbouwgebied", zegt burgemeester Jan Bekaert (WIT). "De provincie voert nu gesprekken met landbouwers en de kerkfabriek over de gronden die daarvoor nodig zijn." De plannen worden ook voorgelegd aan het brede publiek, waarbij iedereen bezwaren kan indienen. Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van maandag 12 augustus tot en met vrijdag 11 oktober. Op dinsdag 20 augustus is er een infonamiddag in het gemeentehuis. (TVA)

