Plannen van bunker Tihange 3 zijn 'kwijt' 13 juli 2018

Niet alleen zitten er constructiefouten in Tihange 3, gisteren bleek dat Engie Electrabel ook de plannen van de bunker van de kerncentrale niet meer terugvindt. De centrale ligt stil sinds bij herstellingswerken gebleken is dat het staal in het gewapend beton niet zit waar het zou moeten zitten. Engie Electrabel heeft wel nog de ontwerpplannen en de plannen 'certified for construction '. Maar de 'as built '-plannen, die eventuele afwijkingen vermelden, zijn onvindbaar. De nucleaire waakhond FANC maakt geen punt van het archiveringsprobleem. "Het enige wat voor ons telt, is of de weerstand van het gebouw voldoende is." Pas als daar zekerheid over is, wordt groen licht gegeven voor de heropstart van Tihange 3. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat intussen opnieuw onderzoeken in welke mate onze kerncentrales bestand zijn tegen een vliegtuiginslag.

