Plannen Van Aert veranderen niet nu VdP tot 2020 in het veld blijft

Mathieu van der Poel maakte bekend zeker tot 2020 in de cross te blijven: niet noodzakelijk goed nieuws voor de concurrentie die gezien zijn suprematie nog twee à drie jaar veroordeeld lijkt om slechts voor de ereplaatsen te strijden. Maar niet dat Van Aert daarom de overstap naar de weg sneller wil maken: "Dan moet het hele peloton nadenken of het in de cross gaat blijven. En stel dat mijn alternatief op de weg is dat ik nog vijftien jaar op kop moet rijden voor de anderen, is dat dan beter? Ik laat mijn keuze daar niet van afhangen. Voor onze sport is het heel goed dat Mathieu in het veldrijden blijft, dat is ook altijd mijn bedoeling geweest." (BF)

