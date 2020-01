Exclusief voor abonnees Planetenjager ontdekt planeet die rond twee zonnen draait 18 januari 2020

De Amerikaanse ruimtetelescoop TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) werd in april 2018 gelanceerd om exoplaneten te ontdekken en blijkt sindsdien zijn gewicht in goud waard. Hij spoort niet alleen met schijnbaar groot gemak de ene na de andere planeet op die draait om een andere ster dan de zon, maar ontdekte ook al een aardachtige planeet waarop vloeibaar water te vinden kan zijn. De nieuwste ontdekking van de verwoede planetenjager is een planeet rond een dubbelster in het sterrenbeeld Schilder. Naar astronomische termen staat die 'slechts' 1.300 lichtjaar van ons. Het gaat om een rode dwerg en een ster die lijkt op onze zon. De planeet zelf is bijna zeven keer groter dan de Aarde, ongeveer zo groot als Saturnus dus. Hoewel dit de eerste planeet rond twee zonnen is die TESS vindt, zijn zulke fenomenen al langer bekend. In een album uit de stripreeks Yoko Tsuno (1976) heeft de planeet Vinea er zelfs drie.

