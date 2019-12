Exclusief voor abonnees Planepoolen of toch maar foertformatie als woord van 2019? 11 december 2019

Negentien woorden maken kans om het woord van 2019 te worden. Rijmende woorden of alliteraties bij de vleet, dit jaar, en ook de klimaatproblematiek en de politiek leveren veel inspiratie. In alfabetische volgorde: 'babytheek', 'bezorgschaamte', 'boomer', 'dampdode', 'egelwegel', 'ecopopulisme', 'foertformatie', 'jagger', 'jeukrups', 'klimaatspijbelaar', 'lawaaiflitspaal', 'planepoolen', 'pretpedagogie', 'restregering', 'sorrymuseum', 'splinterkind', 'toiletplant', 'verthuizen' en 'winkelhieren'. Stemmen kan nog tot volgende week maandag, een dag later wordt de winnaar bekendgemaakt.

Vorig jaar won 'moordstrookje' nog de verkiezing, georganiseerd door uitgeverij Van Dale en de VRT.

