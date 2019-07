Exclusief voor abonnees Planckendael opent grootste bonoboverblijf ter wereld 20 juli 2019

En of ze er trots op zijn. Zoo Planckendael heeft het grootste bonoboverblijf ter wereld geopend. Het investeerde 5 miljoen euro in het project. De binnenruimte voor de mensapen is nu vijf keer groter dan voorheen. "Dertig jaar onderzoek in Planckendael en 25 jaar in Congo ligt aan de basis van hoe wij de bonobo's hier tot bij de bezoekers brengen", zegt zoölogisch directrice Linda Van Elsacker. "In het begin van de jaren 90 was er bij de opening van ons eerste verblijf nagenoeg niets bekend over bonobo's. Planckendael is voor de soort wat Jane Goodall is voor chimpansees." Het dierenpark is internationaal stamboekhouder en Europees coördinator van het kweekprogramma van de bedreigde soort. (WVK)

