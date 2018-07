Planckendael neemt al te kritische bezoeker abonnement af: "Gaan ze misschien 'most wanted'-foto aan ingang hangen?" Wannes Vansina en Ingrid De Vos

19 juli 2018

05u00 0 De Krant Na het stadionverbod is er nu ook het dierentuinverbod. Een man uit Putte is niet langer welkom in de Zoo en Planckendael. Zijn abonnement is eenzijdig opgezegd, omdat hij de verzorgers herhaaldelijk beledigd zou hebben. Na de dood van drie olifanten ging het van kwaad naar erger. "Ik wilde alleen een beter leven voor die dieren."

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) heeft Stijn Vekemans (38) een aangetekende brief gestuurd om hem mee te delen dat hij niet langer welkom is in de Zoo en Planckendael. Het abonnementsgeld voor de resterende dagen krijgt hij teruggestort. "Gaan ze misschien een 'most wanted'-foto aan de ingang hangen?", reageert de man laconiek. "Als ze me niet meer binnenlaten, dan is dat maar zo. Maar ik zal het blijven opnemen voor olifanten in het algemeen. Ik geef de strijd niet op."

"Via zelfstudie en bezoekjes aan Europese en Aziatische dierenparken heb ik heel wat over olifanten geleerd. Al drie jaar stuur ik kritische mails naar Planckendael. Zo maakte ik me zorgen over het feit dat Phyo Phyo aan het afvallen was. Het management hield vol dat er niets mis was met de mama van Kai-Mook en liet haar zelfs verder meedoen aan kweekprogramma's. Ik heb daarover nooit openbaar kritiek geuit, tot in één maand tijd drie olifanten gestorven zijn. Toen is de bom voor mij gebarsten. 'Phyo Phyo is bezweken aan nierfalen. Dat ontstaat niet plots', schreef ik op de Facebook-pagina van Planckendael. 'Waarom hebben jullie dan altijd beweerd dat er niets mis was met haar gezondheid?' En dat pikt men blijkbaar niet."

Kassa's rinkelen

