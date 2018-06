Planckendael en co. stellen autismeplan op 19 juni 2018

Twintig bezienswaardigheden in de provincie Antwerpen gaan het mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) makkelijker maken om hen te bezoeken. Onder meer dierenpark Planckendael, de Olmense Zoo en volkssterrenwacht Urania in Hove doen mee aan 'Toerisme voor Autisme'. Ze werkten een stappenplan uit dat bezoekers in detail vertelt wat ze kunnen verwachten, en wat er van hén verwacht wordt. Mensen met ASS hebben het immers lastig met een overdaad aan prikkels en onverwachte situaties. De onthaalmedewerkers van de twintig attracties volgden ook een cursus 'Hoe omgaan met mensen met ASS'. (WVK)