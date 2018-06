Planckendael "Bezoekers harder nodig dan ooit" 22 juni 2018

De directie van dierenpark Planckendael heeft een emotionele brief gestuurd naar alle abonnees. "We zijn allemaal heel zwaar aangeslagen. Onze jonge, prachtige leeuwin doden is een extreem moeilijke en pijnlijke beslissing. Ook voor de politie. Maar de veiligheid van de mensen staat altijd centraal. We zijn heel erg verdrietig om Rani, maar ook heel opgelucht dat er geen menselijke slachtoffers zijn gevallen. We hopen van harte dat we kunnen blijven rekenen op je steun en je begrip. We hebben het harder nodig dan ooit."