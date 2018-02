Plancke naar KVO, maar niet als sportief manager 28 februari 2018

Zoals eerder aangekondigd, ruilt Johan Plancke SV Roeselare binnen afzienbare tijd voor KV Oostende. Wel gaat de huidige manager van Roeselare meer in een algemene, administratieve rol aan de slag binnen de dagelijkse werking van de kustploeg, die eerstdaags een sportief manager zal aanstellen. Een belangrijke kandidaat is zoals eerder gemeld nog steeds ex-STVV-manager Philippe Bormans, al is de keuze voor een wit konijn allesbehalve uitgesloten. Zo klinkt ook de naam van ex-sportief manager en algemeen directeur van de jeugd Guy Ghysel net als die van Patrick Turcq nog steeds in de Oostendse wandelgangen. Sven Jaecques blijft dan weer zo goed als zeker in zijn functie bij Antwerp. (TTV)