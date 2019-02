Planbureau ziet elektrische auto niet doorbreken 13 februari 2019

De elektrische auto zal de Belgische wegen niet in sneltempo veroveren. Dat voorspelt het Planbureau. In 2030 zou nog altijd maar 36% van de verkochte wagens (deels) elektrisch zijn, zo meldt De Tijd. Daarvan zou de overgrote meerderheid nog een traditionele hybride (19%) of plug-inhybride (12%) zijn, tegenover amper 5% zuiver elektrische voertuigen. Nog eens tien jaar later zou het aandeel volledig elektrische auto's naar 12% klimmen, terwijl de twee soorten hybrides - die eigenlijk als overgangstechnologieën worden beschouwd - dan nog goed zouden zijn voor 29%.