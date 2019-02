Planbureau voorspelt fors begrotingstekort in 2024 12 miljard 15 februari 2019

De komende vijf jaar brengen weinig goeds voor de economie, zo vreest het Planbureau. Als er niets verandert aan het beleid, zal het begrotingstekort in 2024 oplopen tot 12 miljard euro. Terwijl de regering-Michel nog kon profiteren van een economische groei van 1,3 tot 1,7%, zal dat in 2024 - aan het einde van de volgende regeerperiode - gedaald zijn tot 1,1%. Door die groeivertraging komen er in de komende vijf jaar 100.000 minder jobs bij en zal dus ook het begrotingstekort stijgen. Dat bedraagt nu nog 8 miljard.