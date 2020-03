Exclusief voor abonnees Planbureau voorspelt 12,7 miljoen Belgen tegen 2070 04 maart 2020

Over vijftig jaar zijn we in België met zowat 12,7 miljoen, zo schat het Planbureau. Dat is minder dan eerst gedacht werd: vorig jaar werd nog voorspeld dat we in 2070 met 13,2 miljoen inwoners zouden zijn. De daling komt onder meer doordat het aantal geboortes niet stijgt. Tegen 2070 zouden vrouwen gemiddeld 1,7 kinderen krijgen. Kinderen die in dat jaar geboren worden, zullen gemiddeld 89,7 jaar (vrouwen) en 88,1 jaar (mannen) worden.

