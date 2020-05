Exclusief voor abonnees Plan voor steden en gemeenten: "Geef winkels ruimere openingsuren" 05 mei 2020

00u00 0

De Nationale Veiligheidsraad, die morgen samenkomt, bepaalt de versoepeling van de lockdown, maar de lokale besturen moeten dat vaak in de praktijk vertalen. Daarom reikt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) hen ideeën aan voor in het veld. Om de lokale economie een boost te geven, stelt hij voor om flexibele openingsuren van handelszaken te aanvaarden en inwoners een cadeaubon voor lokale handelaars te schenken. Huwelijksceremonies moeten niet noodzakelijk in een kleine raadszaal van het stadhuis, maar kunnen ook in openlucht. En gemeenten moeten oog hebben voor kwetsbare burgers, door bijvoorbeeld een psycholoog beschikbaar te stellen. De adviezen zijn niet te nemen of te laten: burgemeesters, de VVSG en welzijns- en werkgeversorganisaties kunnen voorstellen toevoegen of bijschaven. (IVDE)

