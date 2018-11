Plan voor Nationale Bank: meer vrouwen tegen 2023 Van Overtveldt heeft moderniseringsplan klaar ARA

08 november 2018

00u00 4 De Krant Minder postjes, meer onafhankelijken en één derde vrouwen in de Regentenraad. Zo wil financiënminister Van Overtveldt de Nationale Bank moderniseren. De vervrouwelijking zal wel pas een feit zijn in 2023. "Je kan de mannen niet zomaar buitenzetten in het midden van hun mandaat."

Na de heisa rond het verdwijnen van de laatste vrouw uit het directiecomité van de Nationale Bank, en haar vervanging door Steven Vanackere (CD&V), komt Johan Van Overtveldt (N-VA) met een reeks voorstellen om het mannenbastion te vervrouwelijken én tegelijk te wieden in de veelheid aan postjes en structuren.

Tegen 2023 moet één derde van de zogenaamde Regentenraad uit vrouwen bestaan. Daarmee zou hetzelfde quotum gelden als in bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven. Ook CD&V diende daar al een wetsvoorstel voor in, al ging dat verder dan de Regentenraad (en de Nationale Bank) alleen. Aan het hoofd van die Regentenraad moet een onafhankelijke Nederlandstalige vrouw komen, ter compensatie van het feit dat de gouverneur binnenkort een Franstalige man is.

Verder neemt de minister zich voor het aantal topfuncties en mandaten bij de bank terug te dringen. Zo zou het tienkoppige College van Censoren worden afgeschaft. Hun taken worden overgenomen door de Regentenraad, die wordt versterkt tot een echte raad van bestuur. Toch neemt het aantal regenten op termijn af van tien tot acht, onder wie twee onafhankelijken. Door de hervorming zouden vooral de sociale partners en de federale regering aan invloed verliezen.

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo vindt dat de voorstellen van Van Overtveldt de goede richting uit gaan. Hij wil wel bekijken hoe het mogelijk is om ook het directiecomité te vervrouwelijken. “Die vervrouwelijking is een must. Een diversere organisatie is een sterkere organisatie die betere beslissingen neemt.” De Croo herhaalt ook zijn pleidooi voor een soberdere Nationale Bank. “Er is geen enkele zinnige reden te bedenken waarom de Belgische gouverneur van de NBB een pak meer verdient dan de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB).”

