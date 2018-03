Plan van ouders maakt komaf met kamperen aan school 19 maart 2018

00u00 0

Goed nieuws voor ouders die in deze koude aan het kamperen zijn geslagen om zoon- of dochterlief ingeschreven te krijgen op school. Drie ouders uit Kontich hebben een simpel maar doeltreffend systeem ontwikkeld, zodat de tentjes en slaapzakken terug de kast in mogen. Dat ging zo: ouders die naar het Sint-Ritacollege in Kontich - een 'kampeerschool' - kwamen, kregen een volgnummer. 's Ochtends en 's avonds moesten ze zich komen melden. De directie beloofde dat de volgorde van aanmelden gehandhaafd zou worden bij de uiteindelijke inschrijving op de school, die zaterdagochtend plaatsvond. Overdag bleven steeds twee ouders 'op wacht' om het systeem uit te leggen aan nieuwkomers. "In het begin merkten we een zeker wantrouwen, maar eens mensen zagen hoe transparant het ineenzat, waren ze er snel voor gewonnen", zegt bedenkster Sophie Baeckelmans. De school bekijkt nu of ze het systeem ook volgend jaar kan invoeren. (ADA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN