Plan van aanpak Onze columnist JAN MULDER 00u00 0

Het eerste kerstcadeau is geschonken: 230.000 euro, 150 weken achter elkaar. De ontvanger heet Thibaut Courtois en de gever, Chelsea, beschouwt het als een geschenk voor zichzelf wanneer Thibaut het loon accepteert. Kevin De Bruyne kreeg dezer dagen van Manchester City gedurende een jaar of vijf om en nabij de 350.000 per week in het vooruitzicht gesteld. Patrick De Koster hoeft helemaal niks meer te managen voor King Kevin bv, het succes vliegt vanzelf in zijn gespreide armen. Of is het financiële verschil met een doelman hem te klein en start Patrick de besprekingen met de sjeik zo: "Klinkt mooi, 230.000, maar wij denken daar toch iets anders over." Onderhandelingen zijn onderhandelingen. Het eerste aanbod aanhoren, het dubbele vragen en ergens in het midden eindigen, zo is de methode.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee