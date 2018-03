PLAN C VOOR ARCO? 09 maart 2018

Nog dit voorjaar een deal over de beursgang van Belfius en het Plan B voor de Arco-coöperanten: daarop mikt de regering officieel nog steeds. Maar de kwestie blijft aanslepen. Want terwijl de sterren nooit beter stonden om Belfius naar de beurs te brengen, kreeg de premier signalen vanuit de Europese Commissie dat die geen enkele financiële tussenkomst van de staat rond Arco ziet zitten. N-VA en ook Open Vld zijn daarom voorstander om Belfius nu al naar de beurs te sturen en een reservefonds te voorzien dat kan worden aangewend als er een waterdichte oplossing voor Arco wordt gevonden. Maar CD&V verzet zich tegen een ontkoppeling en concludeert uit eigen contacten met de Commissie dat Plan B helemaal niet dood is. Toch wordt er binnen de regering ook al gespeculeerd over een Plan C, waarbij alleen Belfius en Beweging.net nog betalen. Over het worstcasescenario - geen beursgang en geen Arco-deal - wordt voorlopig nog niet gerept. (DDW)

