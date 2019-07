Exclusief voor abonnees Plafond Freedom Stage zakt in tijdens buurtfeest 25 juli 2019

Tussen de twee festivals door waren gisteren naar jaarlijkse gewoonte de buurtbewoners welkom op De Schorre in Boom. Meer dan 10.000 mensen waren aanwezig. Rond de middag was er even commotie, toen een deel van het plafond van de Freedom Stage - een grote tent - inzakte. Tientallen mensen waren net op dat moment in de tent, om de hitte te ontvluchten. Er vielen gelukkig geen gewonden. "We hoorden gekraak en zagen daarna de lichten loskomen", vertelt ooggetuige Achiel Rypens. "Ze zijn niet helemaal naar beneden gevallen. De mensen die instonden voor de veiligheid, hebben de zaal meteen ontruimd." Volgens woordvoerster Debby Wilmsen wordt de schade zo snel mogelijk hersteld. Het tweede weekend van Tomorrowland zou er niet door getroffen worden. (BCOR)

