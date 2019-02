Plaats voor 230 'kiekenfretters' in het Noordstation 01 februari 2019

De eerste Belgische Kentucky Fried Chicken (KFC) zal in de lente de deuren openen in de inkomhal van het treinstation Brussel-Noord, tegenover koffiebar Starbucks. Daar was vroeger een brasserie, maar er worden nu volop werken uitgevoerd. Er komt een restaurant van 470 vierkante meter, met 230 zitplaatsen en een tachtigtal werknemers. Solliciteren kan op jobs.autogrill.be. Het is Autogrill België dat de concessie beheert. De precieze openingsdatum geeft KFC nog niet mee. Op termijn ziet de keten ruimte voor 150 vestigingen in België.