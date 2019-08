Exclusief voor abonnees Pizzabarbecue 03 augustus 2019

Tegen het einde van de zomer krijg je misschien stilaan genoeg van al dat gegrild vlees of wil je je gasten eens op een andere manier verrassen. Dan komt deze barbecue zeker van pas, want hij is uitgerust met een afneembare ring en een keramische plaat om pizza's te bakken. Op de grillplaat van 45 cm kun je ook heel wat vlees kwijt.

