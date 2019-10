Exclusief voor abonnees PIZZA DIEPVRIES 05 oktober 2019

00u00 0

"Minder groenten, meer calorieën"

"Al die groenten op de verpakking zijn zéér misleidend voor de consument, want het totale groentenpercentage in deze pizza's is nauwelijks hoger dan bij een 'klassieke' diepvriesgroentepizza van Dr. Oetker. De vermelde groentenpercentages (bietenbodem 38%, bloemkoolbodem 45% en spinaziebodem 43%), gaan over de volledige pizza en niet uitsluitend over de bodems. Die bestaan nog steeds grotendeels uit tarwemeel, oftewel witte bloem. Als ik de pizza met bietenbodem vergelijk met een klassieke vegetarische Ristorante Pizza Vegetale Piccante (717 kcal) van Dr. Oetker, bevat die laatste zelfs minder calorieën, verzadigde vetten en suikers. De overige twee verschillen minimaal van elkaar. Er staan ook geen vezels op de ingrediëntenlijst, wellicht omdat het percentage verwaarloosbaar is. Deze pizza's kan je niet wekelijks als een gezonde, volwaardige maaltijd serveren: te véél calorieën, verzadigde vetten en koolhydraten. En wie dit als tv-snack eet, verorbert een caloriebom."

