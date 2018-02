Piva: "Van Avermaet rijdt beter dan ooit bergop" 17 februari 2018

00u00 0

Twee ploegmaats op drie en vier. Dan wéét je dat een spurt niet feilloos is verlopen. "Het liep fout in de laatste twee bochten", gaf Greg Van Avermaet (4de) toe aan het Ministry of Tourism in Muscat. "Daar speelden Bettiol (3de) en ik elkaar kwijt. We moesten van té ver komen, terwijl de Astana's perfect gepositioneerd zaten." Dat resulteerde in een ritzege van Magnus Cort Nielsen, na een sterke lead-out van Alexey Lutsenko. "Wij spurtten op de tweede rij, met twee naast elkaar. Beetje ambetant", vond Van Avermaet. "Liever had ik in Nielsens slipstream gezeten. Dan had ik hem mogelijk kunnen remonteren. Bettiol en ik moeten nog wat beter op elkaar ingespeeld geraken. Het is voor Alberto duidelijk nog wennen aan zijn nieuwe rol. Hij betaalt leergeld."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN