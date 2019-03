Pittige premier in Kamer 01 maart 2019

00u00 0

Premier Charles Michel (MR) heeft flink van zich afgebeten in de Kamer gisteren, waar hij door de oppositie onder vuur werd genomen in de zaak van de Libische fondsen. Ons land gaf eind 2012 groen licht om de intresten vrij te geven van het geld dat de Libische dictator Kadhafi hier had geparkeerd - en het is niet duidelijk wat er intussen met die honderden miljoenen euro's gebeurd is. Toch is het in strijd met de sancties in Libië, zo zei de VN. Sp.a'er Dirk Van der Maelen vroeg waarom de premier geen melding van dat VN-document had gemaakt. "Ofwel wist u dat en hebt u de Kamer niet juist geïnformeerd, ofwel heeft uw minister Reynders u niet geïnformeerd." Premier Michel reageerde erg gepikeerd. "Onaanvaardbare beschuldigingen", zei hij. Volgens hem bevat het VN-document "geen enkel nieuw element".

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN