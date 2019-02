Pittig valentijnsetentje: eerst aanzoek, dan messteek 20 februari 2019

00u00 0

Liefde en haat liggen dicht bij elkaar - dat heeft ook een vrouw van 52 op Valentijn gemerkt. Ze ging uit eten met Jacques V. (51), met wie ze tot vorige maand een relatie had. De twee gingen uit elkaar omdat ze voortdurend ruzieden. Toch kon hij haar overtuigen om samen te dineren in een Grieks restaurant. Meer zelfs: hij vroeg haar die avond ten huwelijk en de vrouw zei volmondig ja. Maar even later liep het weer mis. De vrouw wilde vertrekken, waarop de vijftiger een mes van tafel nam en uithaalde naar haar buik. Ze liep enkel oppervlakkige wonden op. Haar verloofde blijft nog zeker een maand in de cel. "Mijn cliënt heeft spijt", aldus zijn advocate. "Hij beseft dat dit erger had kunnen aflopen." (SDVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN