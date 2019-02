Pittig trainen... ...en mooi poseren 07 februari 2019

Maandag hield Fred Rutten een groepsgesprek, dinsdag werkte hij aan de groepscohesie met een teambuilding op de karting in Puurs, maar gisteren werd er weer pittig getraind. Rutten verweet zijn spelers op Standard géén gebrek aan inzet of motivatie, hij vond het evenwel niet kunnen dat bij een 1-1-tussenstand op een paar minuten van het einde de ploeg nog massaal naar voren trok. Ook het feit dat Anderlecht geen antwoord vond op de hogere druk van Standard in de tweede helft kaartte de coach met zijn spelers aan. Daar werd gisteren dan ook fel op getraind met stevige positiespelletjes waarbij de spelers via snelle positiewissels onder de druk moesten zien uit te geraken. Dat zien we ook op bovenstaande foto waar Saelemaekers Kums probeert te passeren. In de namiddag tekenden onder anderen coach Rutten en aanwinst Bolasie present voor een handtekeningen- en fotosessie in het Vanden Stockstadion. (MJR)

