Pirard ruimt plaats voor Steppe 23 januari 2018

Lucas Pirard betaalt zijn slechte prestatie tegen Waasland-Beveren cash met een plaats op de bank. Zo komt Kenny Steppe voor het eerst aan de aftrap in deze competitie. Sascha Kotysch staat in principe voor het eerst in drie maanden in de basis. Op 29 oktober 2017 viel hij uit met een kuitbeenbreuk in de match tegen Club Brugge. Jonathan Legear behoort niet tot de kern. Hij is ziek. (FKS)