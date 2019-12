Exclusief voor abonnees Pirard in de fout bij eerste match sinds 10 augustus 02 december 2019

00u00 0

Waasland-Beveren was in Charleroi aanvallend onmondig en gaf de twee tegengoals te makkelijk weg. Bij de eerste zag doelman Lucas Pirard - stand-in van de geblesseerde Nordin Jackers - er niet goed uit. Pirard duwde een ver schot van Gholizadeh in de voeten van Rezaei en die wist daar wel raad mee. "Dat was een foutje van Lucas", vond ook Waasland-Beveren-trainer Arnaud Mercier. "Misschien had dat te maken met het feit dat hij ritme mist (Pirards vorige optreden dateerde van 10 augustus, red.). Anderzijds vond ik wel dat onze keeper bij die eerste goal wat meer hulp had mogen krijgen van de verdedigers. Zij bleven te passief bij de rebound. Ook bij de 2-0 miste ik scherpte in onze defensie." Jackers is wellicht nog out tot de winterstop. (KDC)

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 09 minuten 58 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode