Piqueur in beroep tegen betaling 20 miljoen euro 30 maart 2018

00u00 0

De voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur gaat in beroep tegen de beslissing van de rechtbank in eerste aanleg. Die veroordeelde hem tot het terugbetalen van 20 miljoen euro aan de curatoren van de failliete bank. Piqueur ondertekende op 24 november 2014 een verbintenis waarmee hij zich volgens de rechtbank akkoord verklaarde om zich voor 20 miljoen euro uit zijn eigen kapitaal borg te stellen in de afbouw voor Optima. Hij betwistte die bankgarantiestelling echter, ondanks dat hij zich hiervoor royaal liet vergoeden. Zo kreeg hij, in twee schijven, 600.000 euro. Zijn advocaten stelden dat die verbintenis vervangen zou zijn door een pandovereenkomst of beperkt zou zijn in de tijd. De rechtbank wees dat af en verwees naar een brief die Piqueur in december 2014 schreef naar de andere bestuurders van Optima Bank. "Als de heer Piqueur toch van mening is dat de pandovereenkomst de persoonlijke verbintenis vervangt, dan moest hij consequent geweest zijn en de vergoeding om de borgstelling aan te houden niet aanvaarden", motiveerde de rechtbank. (JEW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN