Piqué stopt na WK als international 19 juni 2018

00u00

Gerard Piqué, centrale verdediger bij de Spaanse nationale ploeg, heeft bevestigd dat hij stopt als international na het WK. "Het was geen makkelijke beslissing", zei de 31-jarige speler van Barcelona. "Het moment is aangebroken om te stoppen. Ik hoop in schoonheid afscheid te kunnen nemen, met de wereldtitel." Verrassend? Niet echt. In oktober 2016 kondigde hij na aanhoudende kritiek al aan dat het WK van 2018 zijn zwanenzang zou zijn bij la Roja - hij is intussen niet van gedachten veranderd. Al laat hij de deur nog op een kleine kier staan. "Je weet het nooit 100% zeker, maar als ik wat zeg, dan houd ik me daar meestal aan." Als Piqué morgen tegen Iran aan de aftrap komt, haalt hij de kaap van 100 caps. Hij debuteerde op 11 februari 2009 en was er in 2010 en 2012 bij toen Spanje het WK en EK won. (VH)

