Exclusief voor abonnees Piotrowski naar Waasland-Beveren 07 januari 2020

00u00 0

De Genkse middenvelder Jakub Piotrowski (22) wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Waasland-Beveren, met aankoopoptie. De Pool trainde in de voormiddag nog mee bij Genk en nam na de lunch afscheid. Nadien voegde hij zich bij de selectie van Waasland-Beveren, 130 kilometer verderop in San Pedro del Pinatar. Nieuwkomer Daehli kreeg in de namiddag een aangepast programma. Vandevoordt is verlost van zijn griep en pikt vanaf vandaag opnieuw aan. Nygren trainde gisteren niet, ook hij werd geveld door de griep.