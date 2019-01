Pionier-coach René Mol (90) overleden 12 januari 2019

Drie maanden na zijn 90ste verjaardag overleed René Mol donderdag thuis in Brugge. Mol is een pionier-coach van het Belgische basketbal. Hij was daarbij lange tijd bondscoach van de Belgische (126 interlands) en Nederlandse ploeg (4 jaar). Hij coachte op vier EK's: 1961 (8ste plaats), 1967 (15de), 1977 (8ste) en 1979 (12de). Hij werd alom geroemd voor zijn aanpak en kennis. In België was hij actief en succesvol bij onder meer Oostende en Avanti Brugge.