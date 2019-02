Pinterest wil naar de beurs 23 februari 2019

00u00 0

Pinterest wil eind juni naar de beurs. De socialenetwerksite zou de aanvraag voor haar beursdebuut hebben ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC, zo maakte zakenkrant 'The Wall Street Journal' bekend. Het bedrijf wil een beurswaarde van 12 miljard dollar halen, of 10,5 miljard euro. Pinterest is een platform waar gebruikers 'pins' - veelal afbeeldingen - delen en bewaren om inspiratie op te doen over onder andere reizen, koken, mode en doe-het-zelfprojecten. Meer dan 250 miljoen mensen gebruiken het digitale prikbord. Hoeveel aandelen het naar de beurs wil brengen, is niet bekend. (AVA)