Pinterest versnelt z'n beursplannen 23 maart 2019

Behalve Uber en Lyft staat nog een ander bekend Amerikaans bedrijf te trappelen van ongeduld om naar Wall Street te komen. Het sociale netwerk Pinterest gaat zijn beursplannen sneller dan verwacht uitvoeren. In plaats van juni wordt nu gemikt op een beursgang in april. Pinterest is een digitaal prikbord waarop mensen inspiratie kunnen opdoen of hun creatieve projecten delen. Topman Ben Silbermann omschrijft zijn app als een "catalogus van ideeën". Volgens anonieme bronnen wordt de waardering van Pinterest op minstens 12 miljard dollar geschat.