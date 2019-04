Exclusief voor abonnees Pinterest tempert waardering 09 april 2019

Pinterest, het digitale prikbord waarop gebruikers recepten, interieurideeën of weetjes kunnen delen, trekt vermoedelijk volgende week naar Wall Street. Het sociale medium heeft een prijsvork van 15 à 17 dollar per aandeel vastgelegd en brengt in totaal 75 miljoen aandelen op de markt. In het beste geval kan Pinterest met de beursgang dus bijna 1,3 miljard dollar ophalen. Aan de huidige prijsvork wordt het bedrijf gewaardeerd op maximaal 9 miljard dollar. Dat is opvallend, want bij een kapitaalronde in 2017 werd Pinterest nog gewaardeerd op 12 miljard dollar. Toen moesten investeerders 21,54 dollar per aandeel neertellen. Pinterest was vorig jaar goed voor 756 miljoen dollar omzet, maar leed een nettoverlies van 63 miljoen. Dat is wel de helft minder dan het jaar voordien. Pinterest kan rekenen op 265 miljoen actieve gebruikers.

