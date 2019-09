Exclusief voor abonnees Pins moeten taboe rond zelfdoding doorbreken 07 september 2019

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) gaan op 10 september, de Werelddag Suïcidepreventie, samen met hun Franstalige zusterorganisaties pins en kaartjes uitdelen. Met het initiatief willen ze het taboe op praten over zelfdoding doorbreken. België is wereldwijd één van de koplopers wat betreft suïcide. Het Belgische zelfdodingscijfer is anderhalve keer groter dan het mondiale gemiddelde. Bijna iedereen wordt er ooit mee geconfronteerd, en toch blijft praten over zelfmoord een taboe. Door het uitdelen van pins en kaartjes willen de organisaties iedereen sensibiliseren om aandacht te hebben voor elkaar en hulp te bieden indien nodig. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

