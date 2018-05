Pinot uitgedroogd naar ziekenhuis na inzinking 28 mei 2018

De Giro eindigde dramatisch voor Thibaut Pinot. De 27-jarige kopman van FDJ begon zaterdag aan de voorlaatste rit als derde in de stand, maar zakte door het ijs. Na de etappe werd de Fransman met uitdrogingsverschijnselen en koorts opgenomen in het ziekenhuis van Aosta. Op de tweede klim van de dag, de Col de Saint-Pantaléon, kwam Pinot plots de man met de hamer tegen. Ploegmaats lieten zich uitzakken en moesten hun kopman net niet naar boven duwen. Pinots brandstoftank was leeg. De Franse klimmer reed de etappe nog uit, hij kwam drie kwartier na ritwinnaar Nieve over de streep, maar voor de slotrit liet Pinot verstek gaan. Hij bracht de nacht door in het ziekenhuis en werd daar gisterochtend ontslagen. (TLB)

