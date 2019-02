Pinot slaat toe op Mont Faron in Haut Var 25 februari 2019

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) is vroeg in vorm. Na zijn vierde plaats in de Ronde van de Provence, werd de 28-jarige Fransman eindwinnaar van de Ronde van de Haut Var. Pinot haalde zijn slag thuis in de slotrit. Op de flanken van de Mont Faron bleef hij zijn grote rivaal Romain Bardet nipt voor. In de eindstand houdt Pinot drie seconden over op Bardet. Dimitri Peyskens (Wallonie-Bruxelles) werd op plaats veertien de beste Belg. Sep Vanmarcke begon als leider aan het slotweekend en zakte uiteindelijk terug naar de 51ste plaats. (JDK)