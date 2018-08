Pinokkiotest Kost een asielzoeker opvangen tot 2.255 euro per maand? 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant In nieuwe campagnefilmpjes eist Vlaams Belang "leefbare pensioenen" voor "onze mensen". Voor Jeanneke en Erna, die getuigen dat ze minder dan 1.000 euro per maand krijgen, terwijl de kost om een asielzoeker op te vangen oploopt tot 2.255 euro per maand. Maar klopt dat wel?

Vlaams Belang zegt dat cijfer te halen uit een audit over Fedasil, die het Rekenhof eind vorig jaar voorstelde. Fedasil regelt de opvang en materiële hulp (voeding, kleren, medische begeleiding) die asielzoekers in België krijgen. Ze baten zelf asielcentra uit, maar opvang wordt ook uitbesteed aan bijvoorbeeld het Rode Kruis of het OCMW.

Om vergelijkingen tussen de verschillende opvangcentra te kunnen maken, werkte het Rekenhof met de 'reële gemiddelde kost' (RGK), de kostprijs per opgevangen asielzoeker per dag. Die kosten schommelen sterk, afhankelijk van waar de vluchtelingen worden opgevangen en in welk jaar het was. Zo was de kost per asielzoeker in 2015 bij Fedasil 42,33 euro per dag. Vluchtelingenwerk Vlaanderen kon individuele opvang aanbieden aan 37,09 euro per dag. Het duurste opvanginitiatief was dat van de Brusselse vzw Synergie 14, waarbij een asielzoeker gemiddeld 74,16 euro per dag kost. Het is dat laatste cijfer - het hoogste dus - dat Vlaams Belang als basis gebruikt voor zijn berekening. 74,16 euro maal 365 dagen geeft 27.068,4 euro. Deel dat door 12 maanden en je komt aan 2.255,7 euro. "Maar die kost van 74 euro per dag geldt dus voor welgeteld 10 plaatsen in een opvangnetwerk van 20.800 plaatsen", aldus Fedasil-woordvoerster Mieke Candaele. "Het gaat daar om zeer kwetsbare alleenstaande jongeren, die tijdelijk veel begeleiding nodig hebben. Je kan het dus niet veralgemenen." In de audit staat bijvoorbeeld ook dat opvang in een centrum van Fedasil zelf 'maar' 1.287,5 euro per maand kost (42,33 euro x 365 dagen / 12 maanden). Gemiddeld zou de opvang van een asielzoeker minder dan 50 euro per dag of 1.500 euro per maand kosten.

CONCLUSIE

Als Vlaams Belang claimt dat de kostprijs voor de opvang van een asielzoeker oploopt tot 2.255 euro per maand, dan is dat op zich niet gelogen. Het cijfer komt uit een audit van het Rekenhof. Toch gaat het hier maar om één specifiek opvangcentrum met amper 10 plaatsen, terwijl er in totaal meer dan 20.800 plaatsen zijn waar opvang minder dan 1.500 euro per maand kost. Daarom beoordelen we deze claim als eerder onwaar. (TT/ARA)

