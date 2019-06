Exclusief voor abonnees Pink Floyd-gitaar is duurste ooit 22 juni 2019

De veiling van een collectie gitaren van Pink Floyd-gitarist David Gilmour heeft in New York een kleine 21,5 miljoen dollar opgebracht, omgerekend zo'n 19 miljoen euro. De opbrengst gaat naar de klimaat-ngo ClientEarth. Het topstuk was een zwarte Fender Stratocaster, die voor bijna 3.975.000 dollar (3,5 miljoen euro) van eigenaar wisselde. De zogenaamde 'Black Strat' was 50 jaar lang iconisch voor Gilmour. Het instrument dateert van 1969 en is te horen op de albums 'The Dark Side of the Moon', 'Wish You Were Here', 'Animals', 'The Wall' en enkele soloplaten. Volgens het vakblad 'Guitar World' werd nooit eerder zoveel geboden voor een gitaar. Veilinghuis Christie's had 100.000 tot 150.000 dollar verwacht. Een akoestische Martin D-35, die te horen is in de nummers 'Wish You Were Here' en 'Shine on You Crazy Diamond' bracht 1.095.000 dollar (970.000 euro) op. Ook andere gitaren brachten veel meer op dan verwacht.

